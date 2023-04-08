ABD’li MCC İzmirli firmayı aldı

Dünyanın en büyük etiket sağlayıcılarından olan Multi-Color Corporation (MCC), İzmirli Korsini'yi satın almak için anlaştı. ABD'li MCC, kalıp içi etiketleme ağını dünya ölçeğinde genişleterek Avrupa'daki konumunu ve gücünü artıracak. Türkiye'nin en eski ambalaj ve kalıp içi etiket çözümleri sağlayıcısı İzmirli Korsini'yi satın alan MCC'nin CEO'su Kevin Kwilinski, "Geri dönüştürülebilir bir teknoloji olan IML çözümleri konusunda uzman olan Korsini kendini kanıtlamış bir şirket. Baskı endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olan Corsini ailesi ve Korozo grubu, IML pazarını önemli ölçüde ilerletmiştir. Korsini, bizim için mükemmel bir ortaktır" dedi. Korsini'nin patronu Enrico Corsini ise "Müşterilerimizin beklediği yüksek kalite standartlarını ve müşteri hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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