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Haberler İzmir İzmir'de taksiden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir'de taksiden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde ticari bir takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, taksi şoförünün evine düzenlenen operasyonda ise çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu hap bulundu.

İHA

08.04.2023, 16:08

İzmir’de taksiden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, taksi şoförü İ.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada satışa hazır 4 meşe esrar, 2 meşe esrar ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ardından İ.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada da 2 bin 2 adet sentetik ecza maddesi ve 84 adet ekstazi hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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