Bornova Kaymakamlığı’ndan depremzede miniklere sürpriz

Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'in Bornova ilçesine gelen depremzede ailelerin çocukları için Bornova Kaymakamlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Bornova Kaymakamlığı tarafından, evimyuvanolsun. org üzerinden başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların ücretsiz olarak tahsis ettiği konutlara yerleştirilen depremzede vatandaşların çocukları Hükümet Konağı'nda ağırlandı.

SEFERBER OLDULAR

BORNOVA Kaymakamı Fatih Genel tarafından verilen hediyelerle sevindirilen çocuklar keyif dolu bir gün geçirdi. 3 çocuklu depremzede çiftin nikahlarının da kıyıldığı etkinlikte, bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

DEPREM felaketinin başından beri, ilçeye gelen depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Kaymakam Genel, "Depremzedeleri evimyuvanolsun.org üzerinden başlatılan kampanya sayesinde vatandaşlar tarafından ücretsiz tahsis edilen konutlara yerleştirdik. Bornova'daki kamu kurumları ve vatandaşlarımız aracılığıyla evlere eşya temini yapıldı. Bornova Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü memurları, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Bornova İlçe Müftülüğü, Bornova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşlarımız işbirliği yaparak depremzede vatandaşların yaralarını sarma konusunda seferber oldu. Çalışma arkadaşlarımızın düzenlediği bu etkinlik sayesinde de depremzede miniklerimizi bir nebze de olsa sevindirmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER