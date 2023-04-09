İYİ Partili Çıray’dan ‘baraj altındayız’ itirafı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray ayrıca oylarının baraj altına düştüğünü de belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygı değer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" ifadelerini kullandı.

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