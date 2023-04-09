İzmir’de depremin yaraları 1 yılda sarıldı

DEPREM, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen iller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları ile kısa sürede ayağa kaldırılıyor. Bakanlık, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin acısını 365 gün içinde unutturdu. Afetten etkilenen İzmirlilere yeni konut ve iş yerleri, 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildi, devamı da geliyor. Ayrıca bu dönemde vatandaşlara kira ve taşınma desteği sağlandı.

KENTSEL dönüşüm kararı alınan bölgelerde ise hızlıca çalışmalara start verildi. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl gerçekleşti. Bugüne kadar 1.400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımı tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayına kadar tamamı teslim edilecek. TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 180 bin konut yapıldı. İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konut, sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkân, kazandırılmış olacak.