İzmir’de jandarmadan kaçakçılık operasyonu! 2 milyon 200 bini ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımın koordine ve talimatları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Sahipler Mahallesi'nde H.U., S.Y. ve K.B. isimli şahıslara ait bir depoda yasa dışı sigara üretiminde kullanılan kaçak tütün ve tütün mamullerinin depolandığı bilgisi elde edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere 6 Nisan tarihinde operasyonda yapıldı. Aramalarda 1.500 kg sarmalık ithal tütün, 2 milyon 200 bin dal ithal sigara filtresi ele geçirildi. H.U., S.Y. ve K.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatılırken, şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

İzmir'de korkunç olay! Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu