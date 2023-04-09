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İzmir'de korkunç olay! Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kafede garsonluk yapan 22 yaşındaki E.Y. kimliği belirsiz kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. Olayla ilgili çalışma başlatılırken E.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

09.04.2023, 08:32

İzmir’de korkunç olay! Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 sokakta meydana gelen olayda bir işletmede garsonluk yapan E.Y. çalıştığı işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. E.Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.Y.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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