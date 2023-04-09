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Haberler İzmir Tarihi Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılacak

Tarihi Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılacak

9.4.2023

Gazete

Tarihi Tekel Fabrikası 29 Nisan’da açılacak

İZMİR'İ sanatsal bir cazibe merkezine dönüştürmesi beklenen tarihi Alsancak Tekel Fabrikası, restorasyon çalışmalarının ardından 29 Nisan'da hizmete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tarihi yapıda yaptığı incelemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

PAYLAŞIMDA, "Bakanımız Ersoy, restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam eden tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak tarihi yapının 29 Nisan'da açılacağının müjdesini verdi" ifadelerine yer verildi. Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla, İzmirlileri buluşturan bir mekan haline gelmesi hedefleniyor.

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