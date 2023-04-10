İzmir ve Denizli’de kumar baskını

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda, 58 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 235 bin 190 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Denizli'nin Merkezefendi'de yapılan kumar operasyonunda ise oyuncu temin eden 4 kişi ve oynayan 7 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda rulet çipi, iskambil kağıdı ve alkol ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 4 şüpheliye de adli işlem yapıldı.



SEBAHATTİN ALP

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