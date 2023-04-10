İzmir’de karısını silahla öldüren sanık hakim karşısında

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaffar Yeğin (60) ile taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı.

Sanık Yeğin, olay anının kazara geliştiğini savunarak, boğuşma sırasında silahın patladığını söyledi.

Olay sırasında eşinin kendisine biber gazı doğrulttuğunu iddia eden Yeğin, "Biber gazını indirsin diye ben de silahı çıkarttım. Silahı tutarak kendine dayadı, patladı, anlayamadım. Sonraki 3-4 saatini hatırlamıyorum. Çantasından para almadım. Cep telefonunu aldım. Şalterleri ben kapatmış olabilirim, hatırlamıyorum. Kapıyı kontrol etmişim ama nasıl oldu hatırlamıyorum. Kaçmadım teslim olacaktım ama yanında kaldığım eski polis 'teslim olma hallederiz, kimlik ayarlarız' dedi teslim olmadım. Dükkana gitme sebebim gözlüğüm ve tespihim vardı, onları almaya gittim." diye konuştu.

"SANIĞIN SAVUNMASI KURMACADIR"

Maktulün ailesinin avukatı da sanığın savunmasının kurmaca olduğunu belirterek, "Savunma, suçtan kurtulma maksadıyla yaftalama içermektedir. Sanık tedbir kararlarına uymamıştır. Maktul kendisini korumak, can güvenliğinden endişe ettiği için biber gazı taşımaktaydı. Süreçte adli ve idari makamların eksikliği vardır." dedi.

Sanık avukatı ise olayın "taksirle ölüm" olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAY

Hülya Şellavcı Yeğin (51) 22 Ekim 2022'de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından, Bornova ilçesinde çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştiren şüpheli, 8 Kasım 2022'de Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 4 kez bildirimde bulunmalarına rağmen "tazyik hapsi" başvurusunun sonuçlanmadığını ileri sürmüş ve kayınvalidesinin ölümünde ihmali olduğunu iddia ettiği yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunmuştu.

Kaffar Yeğin hakkında, cinayet öncesinde eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından da dava açılmıştı.