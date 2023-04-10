İzmir’de113 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen ise yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 göçmen de yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında geri itilen 80 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı. Foça ilçesi açıklarında hareketli lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.