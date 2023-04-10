  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurarak öldürüldüğü olayda aranan 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İHA

10.04.2023, 18:59

İzmir’deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Olay, 3 Nisan günü saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Olgaç (34) sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olgaç, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olgaç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma yürüten İzmir polisi, R.Z. ve C.Ö. adlı 2 kişiyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisinin olayı neden gerçekleştirdiğini söylemediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA