Şehit yakını ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

Menemen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Sizler, şehitler tepesinde adı yazılı olan eşinizin, babanızın, kardeşinizin, evladınızın bizlere hatırası, yadigarısınız" dedi. Menemen protokolü, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla, ilçedeki şehit ve gazi yakınları ile iftar sofrasında bir araya geldi. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

DİĞER