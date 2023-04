Ayaz bebek umuda uçtu

İzmir Tire'de, SMA Tip 2 hastası 3 buçuk yaşındaki Ayaz bebek, tedavisi için gerekli paranın toplanmasının ardından ailesi ile birlikte Dubai'ye uçtu. Jalila Childrens hastanesinde, uzman doktorlar gözetiminde tedavisine başlanan Ayaz bebek, her şey yolunda giderse yaklaşık 2 buçuk 3 ay sonra sağlığına kavuşmuş şekilde Türkiye'ye dönecek.



TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Dubai'de, kiraladıkları daireye yerleşen Sındıraç ailesi, tedavi süreci hakkında ise umutlu konuştu. Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'ndan yakın ilgi gördüklerini belirten anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Ön tahlillerin ardından doktorları Ayaz'a 'Zolgensma' gen tedavisi ilacını uygulamaya başlayacak. İlaç kürünü, oluşturulacak belli bir program çerçevesinde fizik tedavi ve su terapisi izleyecek. Ayaz, kilo almasın diye iki buçuk yıl neredeyse her akşam yatağa aç şekilde giriyordu. Artık yavrumuzun diyet yapmasına gerek kalmayacak. O da diğer çocuklar gibi canı ne istiyorsa yiyip içebilecek. SMA'lı tüm çocukların tıpkı Ayaz gibi bir an önce iyileşmesini diliyoruz. SMA ile savaşan aileler sakın umutlarını kaybetmesin. Bebeğimizin yıllar sonra yüzünün güldüğünü görmek inanın çektiğimiz bütün sıkıntılara değer" şeklinde konuştular.



NADİR UYSAL

