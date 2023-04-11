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Haberler İzmir Ayaz bebek umuda uçtu

Ayaz bebek umuda uçtu

11.4.2023

Gazete

Ayaz bebek umuda uçtu
İzmir Tire'de, SMA Tip 2 hastası 3 buçuk yaşındaki Ayaz bebek, tedavisi için gerekli paranın toplanmasının ardından ailesi ile birlikte Dubai'ye uçtu. Jalila Childrens hastanesinde, uzman doktorlar gözetiminde tedavisine başlanan Ayaz bebek, her şey yolunda giderse yaklaşık 2 buçuk 3 ay sonra sağlığına kavuşmuş şekilde Türkiye'ye dönecek.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Dubai'de, kiraladıkları daireye yerleşen Sındıraç ailesi, tedavi süreci hakkında ise umutlu konuştu. Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'ndan yakın ilgi gördüklerini belirten anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Ön tahlillerin ardından doktorları Ayaz'a 'Zolgensma' gen tedavisi ilacını uygulamaya başlayacak. İlaç kürünü, oluşturulacak belli bir program çerçevesinde fizik tedavi ve su terapisi izleyecek. Ayaz, kilo almasın diye iki buçuk yıl neredeyse her akşam yatağa aç şekilde giriyordu. Artık yavrumuzun diyet yapmasına gerek kalmayacak. O da diğer çocuklar gibi canı ne istiyorsa yiyip içebilecek. SMA'lı tüm çocukların tıpkı Ayaz gibi bir an önce iyileşmesini diliyoruz. SMA ile savaşan aileler sakın umutlarını kaybetmesin. Bebeğimizin yıllar sonra yüzünün güldüğünü görmek inanın çektiğimiz bütün sıkıntılara değer" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL

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