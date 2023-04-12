4 ilde 35 zehir taciri tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 35'i tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'de 54 adrese eş zamanlı operasyonda 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram metamfetamin, 5 bin 805 sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 şarjör, 5 adet sikke ve 81 bin 115 TL ele geçirildi.

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