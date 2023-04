İzmir Büyükşehir’de iş bırakma kararı

TÜM BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bu sebeple sendika üyesi çalışanlar belediyede bir araya gelerek açıklama yaptı. Yarın ise 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. 15.30'da kart basacak olan çalışanlar, daha sonra Kültürpark Hol önünden İzmir Sanat Başkanlık Ofisine gidecek ve açıklama yapacak. Cuma günü de saat 09.45'de iş yerleri önünde buluşacak olan personel, açıklama sonrası saat 10.00'da kartlarını basarak işbaşı yapacak.





"SEFALET ZAMLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Sendika adına açıklama yapan işyeri temsilcisi Şükrüye Ertan Yavuz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde çalışan belediye emekçilerinin önerileri ile oluşturduğu toplu sözleşme taslağını hazırlamış ve hazırlanan taslak üzerinden belediye yönetimi ile 5 oturum gerçekleştirilen görüşmelerde uzlaşı sağlanamamıştır. Sendikamız, mevcut sosyal denge tazminatı olan 4 bin 560 TL'nin yüzde 86 zam yapılarak 8 bin 500 TL'ye çıkarılması, her biri bin 500 TL olan 5 adet ikramiyenin 6'ya çıkartılarak 3 bin TL olmasını talep etmiş, ayrıca iş yerlerinde yaşanan sorunların çözülmesi için koku pirimi, kasa tazminatı, itfaiye, zabıta ve sağlık hizmetlerinde çalışan emekçilere teşvik pirimi, şoförlere kaza risk pirimi gibi çalışma yaşamında çözülemeyen sorunların giderilmesine yönelik taleplerimiz, yapılan görüşmelerde dile getirilmiştir. Ancak koku pirimi, tahsildar ve veznedarlar için kasa tazminatı, şoför kadrosunda çalışanlara kaza risk primi, itfaiye, zabıta ve sağlık hizmetleri gören birimlerde çalışan emekçilere teşvik pirimi gibi taleplerimiz reddedilmiştir. Sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 olan talebimize karşı 6 bin 500 TL ve her biri 3 bin TL olan 6 ikramiye talebimize 2 bin 200 TL, gıda yardımı olarak önerdiğimiz aylık 750 TL olan talebimize karşılık, yılda bir defaya mahsus 2 kilo kıyma verilmesi teklif edilmiştir. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında hizmet sunan belediye emekçilerine reva görülen sadaka mahiyetindeki sefalet zamlarını kabul etmiyoruz" dedi.