“İzmir, CHP’ye tokat gibi cevap verecek”

CHP'NİN 14 Mayıs'taki seçimlerde İzmir'den aday gösterdiği Yüksel Taşkın ve Hacer Foggo ile ilgili tartışmalar sürüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekilleri adaylar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CHP İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili adayı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve 2'inci Bölge 8'inci sıra adayı Hacer Foggo ile ilgili basına yansıyan haberleri paylaşan AK Partili Kaya, "PKK ağızlı bildiriye imza atmış, Atatürk ile sorunu olan kişi listenizin başında! TSK'ya iftira atan ve Mehmetçik'e katil diyen kişi listenizin ortasında! Omurgasızlıkta, ortaklarınız Davutoğlu ve Babacan ile yarışırsınız! İzmir, 14 Mayıs'ta size tokat gibi bir cevap verecek!" ifadelerini kullandı.