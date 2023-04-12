IzQ ve Kontak, geleceğin girişimcilerini yetiştirecek

İzmir'in uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde yer alması misyonuyla kurulan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Kontak- Yenilikçi Öğrenme Merkezi'yle işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında İzQ tarafından 500 çocuğa yönelik Robotik Kodlama ve 3B Tasarım konularında yenilikçi atölyeler düzenlenecek. İşbirliği kapsamında 10-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik her biri 10 saat sürecek 50 atölye düzenlenecek. İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Çocuklarımıza yönelik çalışmalar, kentimizin girişimcilik konusundaki hedefine ulaşmasında büyük önem taşıyor. İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin donanımından artık çocuklarımız da yararlanacak. Öğrencilerimiz, merkezin teknolojik altyapısıyla kendilerini bir üst seviyeye taşıyabilecek" diye konuştu. Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de Merkez ile yaptıkları için işbirliğinden çok yararlı sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

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