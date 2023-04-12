Oyunuzu lafa değil icraat yapana verin

TÜRKİYE'DE 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olan Nisa Alptekin (18), Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. AK Parti'nin İzmir 1. bölge 10. sıradan aday gösterdiği Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Muhalefetin şu ana kadar sadece laf ürettiğini oysa iktidarın 20 yılı aşkın süredir birçok yatırım ve mega projeyi hayata geçirdi" dedi. Alptekin, "Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, benim için çok onur verici" diye konuştu.

'GÖZLERİNİ AK PARTİ İLE AÇTI'

NİSA Alptekin'in babası Seyfettin Alptekin ise "2001 yılında partiyi kurduğumuzda kızım daha doğmamıştı. 2004 yılında doğdu. Gözlerini AK Parti ile açtı. Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayı. Biz dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorduk. 5-6 ay önce bu fikir aklıma geldiğinde kendisiyle paylaştım. Kendisi de makul gördü. Olabileceğine inandık. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gençlerin önünü açtı. Seçme seçilme yaşını 18'e düşürdü. 18 yaşına girdiğinde biz de onu aday yapmayı uygun gördük" diye konuştu.