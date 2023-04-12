Saygılı’dan Aslanoğlu’na ‘devşirme’ göndermesi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun "Orası dönekler kampı" açıklamasına yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı "Siyasetçinin demokratik hakkını kullanmasını döneklik olarak değerlendirenlerin, devşirmelerle sandığa gidecek olmaları da ayrıca manidardır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun "Orası dönekler kampı" eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ROZET TAKTIKLARINI UNUTTULAR

AK Partili Saygılı, "CHP'li Aslanoğlu; seçim startını kendi cephesinden vermek yerine, üslubu münasip olmayan bir dil kullanarak, AK Parti listesini hedef almış. Siyasette parti değiştirmek döneklikse; liderleri Kılıçdaroğlu'nun başka partilerden transfer ederek rozet taktığı isimler de dönektir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Ancak, asıl mesele; evi camdan olanın karşı cama taş atmasıdır. Siyasetçinin demokratik hakkını kullanmasını döneklik olarak değerlendirenlerin, devşirmelerle sandığa gidecek olmaları da ayrıca manidardır" dedi.