Bilal Saygılı: İzmir’i kucaklamaya hazırız

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti İzmir tam kadro yerini aldı. Programda İzmir milletvekili adayları da kamuoyuna tanıtıldı.

İZMİR adayları daha sonra İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Saygılı, "Milletvekili adaylarımız ve teşkilatımız ile İzmir'i kucaklamaya hazırız. Doğru zamanda doğru adımlarla yola devam" mesajı paylaştı.