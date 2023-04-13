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Haberler İzmir Ev değil sanki uyuşturucu deposu! İzmir'deki baskında 13 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

Ev değil sanki uyuşturucu deposu! İzmir'deki baskında 13 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

Son dakika... İzmir'in Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 13 kilo 694 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA

13.04.2023, 13:56

Ev değil sanki uyuşturucu deposu! İzmir’deki baskında 13 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde iki adrese polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 13 kilo 694 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon yapılan bir adreste uyuşturucu maddelerin yere serildiği ve hassas terazinin de odada bulunduğu görüldü.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü. Bayraklı ve Karabağlar ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, adreslerde yapılan aramada 13 kilo 964 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Baskın yapılan adreslerin birinde esrar maddesinin yere serildiği ve hassas terazinin de odada bulunduğu görülürken, uyuşturucu madde satışının bu evde yapıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili E.G. ve S.E. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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