İzmir depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

İZMİR'DE TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 637 BİN METREKARELİK, 5 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de millet bahçeleri oldu. Kentte toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam edilirken Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin de projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.



ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALAR DA SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlık koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.