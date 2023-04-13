İzmir’de yürek sızlatan görüntü: Yaşlı çift kanlar içerisinde kaldı

Olay dün ilçeye bağlı 7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir kullandıkları ortak bahçeye sebze dikme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan emekli imam Ali Aralık (67) ve eşi Hatice Aralık (65) ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gözü dönen komşuları, Aralık çiftine sopalarla saldırdı.

Feci şekilde darbedilen yaşlı çift kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali ve Hatice Aralık çiftine ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaşlı çift daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri ise Aralık çiftine saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı.