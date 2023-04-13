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Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Ev değil uyuşturucu dükkanı sanki

İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Ev değil uyuşturucu dükkanı sanki

İzmir'in Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen iki adreste, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kilo 694 gram esrar maddesi ele geçirilirken zehir tacirliği yapan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

13.04.2023, 10:47

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon! Ev değil uyuşturucu dükkanı sanki

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü. Bayraklı ve Karabağlar ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, adreslerde yapılan aramada 13 kilo 964 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Baskın yapılan adreslerin birinde esrar maddesinin yere serildiği ve hassas terazinin de odada bulunduğu görülürken, uyuşturucu madde satışının bu evde yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili E.G. ve S.E. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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