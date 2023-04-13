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Haberler İzmir Kız meselesi cinayeti

Kız meselesi cinayeti

İzmir’de sokak ortasında kalbinden bıçaklanan Emirkan Yılmaz’ın kız arkadaş meselesi yüzünden öldürüldüğü anlaşıldı. Polis katil zanlısı A.Y.’yi kamera kayıtlarından tespit etti

13.4.2023

Gazete

Kız meselesi cinayeti

İzmir'in Alsancak Mahallesinde öldürülen garson gencin katil zanlısı ve cinayetin sebebi ortaya çıktı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu Maden Tekniği Bölümü öğrencisi olan ve bu yıl bölüm değiştirmek için kaydını dondurarak sınavlarına hazırlanan 22 yaşındaki Emirkan Yılmaz'ın öldürülmesi olayında polis kamera kaydından zanlıyı tespit etti.

SADECE 22 SANİYE
Kamera kayıtlarına göre Emirkan Yılmaz'ı sadece 22 saniye konuştuktan sonra bıçaklayan kişinin aynı bölgede bir işletmede garsonluk yapan 24 yaşındaki A.Y,. olduğu tespit edildi. Polis Emirkan Yılmaz'ın katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, cinayetin nedeninin kız arkadaş olduğu ileri sürüldü. Kardeşinin sokak ortasında hunharca öldürülmesi olayı ile ilgili ise ağabey Volkan Yılmaz, "O katil zanlısının acilen yakalanıp en ağır cezayı almasını bekliyoruz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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