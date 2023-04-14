Bakan Kasapoğlu, İzmir’de amatör sporcularla buluştu

İzmir'den AK Parti milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde, amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcuları ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında hızlı, verimli ve dostane bir ortamda güzel bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 21 yıldır ortaya koyduğu tüm iddiaları birer birer yerine getirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, o iddialarından birinin de yerli ve milli otomobil olduğunu, bugün Togg ile İzmir sokaklarında vatandaşlarla buluştuğunu aktardı.

Bakan Kasapoğlu, millete hizmeti vazife olarak gördüklerine dikkati çekerek, sağlıktan eğitime, sanayiden spora birçok alanda yatırımlarını hizmete aldıklarını ifade etti.

Bakanlığının sorumluluğundaki gençlik ve spor alanlarında da büyük iddia sahibi olduklarını hatırlatan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve spor iki önemli alan. Spor yatırımlarında Türkiye'nin geldiği nokta hepinizin malumudur. 81 ilde ilçelerine, mahallelerine, köylerine kadar bir tesis devrimi var. İzmir'deki iki devasa stadı gördünüz. Göztepe'deki stadımızı, Alsancak'taki stadımızı en güzel şekilde yaptık. Dünyanın en güzel statları arasına girecek şekilde yaptık. İzmir'deki spor devrimimiz elbette devam edecek. İzmir'in tüm halkını, gençlerini, kadınlarını, engellilerini spor erişimi noktasında en zirve noktaya taşıyana kadar çalışacağız."

Bakan Kasapoğlu gençlik yatırımlarında da en güzel çalışmaları vatandaşla buluşturduklarını, buluşturmaya da devam edeceklerini söyledi.

Gençlik kampları, projeleri ve yurtlarıyla önemli hizmetlere imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, "İzmir'de 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yurda başvuran her bir öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu bir rekordur, yüzde 100 yerleştirme oranı. 2001'de bu oran yüzde 10-12'lerdeydi. Gençleri sevmenin karşılığı bu olsa gerek. Gençlerle birlikte olmanın en güçlü cevabı bu olsa gerek." diye konuştu.

Kasapoğlu, İzmir'deki spor ve gençlik yatırımlarını büyüterek sürdüreceklerini, amatör spor kulüplerinin de ihtiyaçlarını tamamlamak için çalışacaklarını dile getirdi.

Amatör kulüplerin en büyük ihtiyaçlarından olan sahaların yapılması için somut adımlar atacaklarını aktaran Kasapoğlu, "Ben buraya klasik bir seçim çalışması için gelmedim. Benim amacım İzmir'in bu anlamdaki ihtiyaçlarını ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak tespit etmek. Karabağlar bunun ilk adımı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.