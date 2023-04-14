Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! İzmir’deki korkunç cinayette yeni gelişme

Bornova'da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.





AĞIR CEZADA DA YARGILANIYOR

Kaffar Yeğin hakkında hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ İSTENDİ

Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Kaffar Yeğin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken; Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk, sanık avukatı Zeynep Özmen ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Avukatı Hatice Kaymak'ta duruşma solanunda yerlerini aldı. İlk olarak söz verilen Avukat Hatice Kaymak, toplanan delillerin suçun sabit olduğunu gösterdiğini, bu nedenle sağına en ağır cezanın verilmesini istedi. Hülya Şellavcı Yeğin'in ailenin avukatı Ensar Aktürk ise, sanık Yeğin'in iddianamede yer alan suçları, dosyadaki delillere göre zincirleme işlediğinin anlaşıldığını bu nedenle en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.





'KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM'

Karar öncesi savunmasını veren sanık Kaffar Yeğin ise, eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyip, "Kadına şiddete karşı biriyim. Eğer suçluysam cezama razıyım. Hülya'nın yanına olay günü öldürme amacıyla gitmedim. Adalete sığınıyorum" dedi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık Kaffar Yeğin'e hakaretten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.