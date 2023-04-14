İZELMAN’da yüzde 54 ile TİS imzaları atıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN'da DİSK'e bağlı Genel-İş'te örgütlü yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde ortaya çıkan kriz çözüldü. Büyükşehir yönetimi sendika temsilcilerini görüşmeye çağırarak, Egemenlik Binası'nda olağanüstü zirve gerçekleştirdi. Taraflar anlaşma sağlarken, sendikanın ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de enflasyon farkını içeren zam talebinin kabul edildiği bildirildi. Büyükşehir ve sendika maaşlarda yüzde 54'lük zamda anlaşırken, en düşük maaş 17 bin 800 liraya yükseldi.

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