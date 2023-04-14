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İzmir polisi 3 zehir tacirini yakaladı

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

14.04.2023, 09:13

İzmir polisi 3 zehir tacirini yakaladı

İzmir'in Tire ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları için harekete geçti.

Tire ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yapılarak yakalanırken, yapılan aramalarda ise metamfetamin ve esrar maddeleri ile bu maddelerin satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, E.A., A.D. ve İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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