  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de Türkiye'nin en büyük "kamu zararı" operasyonu! Doktorundan hastane sahibine 147 milyon zarara uğratmışlar

İzmir'de Türkiye'nin en büyük "kamu zararı" operasyonu! Doktorundan hastane sahibine 147 milyon zarara uğratmışlar

İzmir'de özel bir hastanede görev yapan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işlerde çalışanlarla birlikte 14 kişinin kamuyu 147 milyon zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

İHA

14.04.2023, 12:49

İzmir’de Türkiye’nin en büyük kamu zararı operasyonu! Doktorundan hastane sahibine 147 milyon zarara uğratmışlar

İzmir Menemen'de bulunan özel bir hastanede, aralarında doktorlar ve hastane sahibinin de bulduğu 14 şüphelinin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alırken, özel hastanenin kamu zararı bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.



Mali Şube Koordinesinde Aliağa Mali Büro Amirliğince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurrmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan özel bir hastanede görev yapmış olan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işlerde çalışanlarıyla birlikte toplam 14 şüphelinin, kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin sulsüz muayene ve ameliyat, fatura kesilmeden yapılan sağlık işlemleri başta olmak üzere birçok suçtan devleti zarara uğratma suçu işlediği belirlendi. Suça karışan 14 şüphelinin tamamı İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA