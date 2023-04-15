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Haberler İzmir “14 Mayıs kardeş ülkeler için de zaferle sonuçlanacak”

“14 Mayıs kardeş ülkeler için de zaferle sonuçlanacak”

15.4.2023

Gazete

“14 Mayıs kardeş ülkeler için de zaferle sonuçlanacak”

AZERBAYCAN-TÜRKİYE Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberindeki heyet, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Azerbaycan heyeti, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin demokrat bir ülke olduğunu belirten Emiraslanov, "Seçimin talihini Türk halkı belirleyecektir. Arzumuz kardeş Türkiye'nin seçimlerinin uğurlu olması" dedi.

AZERBAYCAN heyetinin İzmir ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "15 Mayıs sabahı güzel bir zaferle Türkiye'nin ve Türkiye'yi umut olarak gören bütün kardeş ülkelerimizin zaferi ile sonuçlanacak. Seçimden sonra en yakın zamanda Azerbaycan'a İzmir'den ekip olarak gideceğimize söz verdim" ifadelerini kullandı.

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