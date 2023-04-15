Acımız her geçen gün artıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, garsonluk yaptığı restoranın önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Emirkan Yılmaz'ın (22) ağabeyi Volkan Yılmaz (26), katilin halen yakalanmadığını belirterek, "Her geçen gün acımız daha da artıyor" dedi. Olay 9 Nisan günü saat 05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 Sokak'ta meydana gelmiş, Emirkan Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklanmıştı.



"ÇALIŞKAN BİRİYDİ"

Kardeşini kaybetmesinin acısını yaşayan Volkan Yılmaz, "Kardeşim daha çok gençti. Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Madencilik Teknolojisi Bölümü'nde okuyordu. Kaydını dondurup, başka bir bölüme geçmeyi düşünüyordu. Hem okula gidip hem de çalışıyordu. Çalışkan biriydi. Bayramda birlikte gezecektik ama şimdi onu elimden aldılar. Katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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