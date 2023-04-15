AK Partili Aday Bursalı kırmızı çizgileri sıraladı: Atatürk, Bayrak, Vatan ve Devlet

AK Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı olan gazeteciyazar Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir 1. Bölge 8. Sıra milletvekili adayı Ömür Şanlı ile birlikte, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Haber Müdürleri Erhan Gülenç ile Fatih Şendil de yer aldı.

"KADINLARIN SÖZCÜSÜYÜM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlar olarak pozitif ayrımcı ve onların haklarını önceleyen biri olduğunu aktaran Şebnem Bursalı, "Kimse alınıp, gücenmesin. Onları dinlemeyi, onların sözcüsü olmayı öncelemek istiyorum. AK Parti 21 yılda kadın devrimi diyebileceğimiz o kadar güzel işler yaptı ki, bunlar daha bitmiş değil. Bizler de sahada daha fazla ne yapabiliriz diyerek ulaşabildiğimiz kadar, tek tek ya da gruplar halinde bütün kadınları dinleyeceğiz. Bizim görevimiz onların aracısı, sözcüsü olmak" şeklinde konuştu.

"İZMİR ANAERKİL BİR YAPIDA"

Ataerkil bir toplumda yaşasak da İzmir'in anaerkil bir yapısı olduğuna da değinen Bursalı, "Bizim Ataerkillik genlerimizde var ama İzmir biraz da anaerkil. Hem kadına değer verilir hem de evde, işte, sosyal yaşamda kadının her zaman önceliği ve sözünün değeri çok daha fazla. Ben de Egeli olarak hem İzmir hem Aydınlı olarak böyle bir ailede büyüdüm tabii. Bugün siyaset yaparken kadınları her zaman önceleyen bir liderle çalışıyor olmanın da konforunu, özelliğini ve güzelliğini yaşıyoruz çok şükür" dedi. İzmir'in kendi içine dönük bir yapısı olduğunun da altını çizen Bursalı, "Bazen algılar üzerinden yanılgılar daha fazla oluyor, bu algıları yıkmak üzere, bozmak üzere, doğru algıları da anlatabilmek üzere daha fazla çaba sarf edeceğiz. Bu karşılıklı olacak. Kimse kimseye bağırmadan, çağırmadan, kızmadan ama kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar nedir; Atatürk, bayrak, devlet, vatan... Bu konular bizim kırmızı çizgilerimiz, bu çizgilerimize dokunan olduğu zaman bizden korksunlar. Orada biraz efe damarımız ortaya çıkar" diye konuştu.

"HEPSİNİ İKNA EDECEĞİM"

30 yıllık gazeteci olduğunu, Yeni Asır'da görev yaptığı dönemde kadınlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok yakın çalıştığını, vekil adaylığının da kentte bu nedenle ilgiyle karşılandığını anlatan Bursalı, "Kadınlar o kadar çok aradı ki... Sadece AK Partili kadınlar değil, AK Partili kadınlar kadar hangi partiye mensup olursa olsun bütün kadınlar aradı. Şunu gördüm; demek ki burada gazetecilik yaparken bütün kadınlara dokunabilmişiz. Çok mutlu olduklarını gördüm. İş oy verme aşamasına nasıl gelir bilmiyorum ama hepsini ben ikna edeceğim, o kesin. Hepsine dokunacağım. O heyecanı, hevesi, daveti görüyorum. O kadar güzeller ki, kadınlardan çok ilgi gördüm" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEDİK"

İş dünyasından da oldukça ilgi gördüğünü belirten Şebnem Bursalı, "Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından da çok arayan oldu. Çünkü onlarla da birçok çalışma yaptık. Görme engellilerin yer aldığı TÜRGÖK'le, otistik çocuklarımızla, özel çocuklarımızla çalışmalarımız oldu. Yani biz gazeteciyken de bize gelen, kapımızı çalan kimseyi geri çevirmedik... Bunun da tabii karşılığı bir noktada. İnsanlardan şimdi de siyasette seslerini duyurma noktasında o teveccühü gördüm. İnşallah elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

CHP'NİN TEK BİLDİĞİ MAĞDURU OYNAMAK

ŞEBNEM Bursalı ile birlikte Yeni Asır Gazetesi'ni ziyarette bulunan AK Parti İzmir milletvekili adayı Ömür Şanlı, CHP zihniyetini eleştirdi. CHP'nin uzun yıllardır kentte mağdur edebiyatı yaptığını dile getiren İzmir 1. Bölge 8. Sıra milletvekili adayı Ömür Şanlı, "AK Parti olarak öncelikli hedeflerimiz her zaman halka hizmettir. 14 Mayıs'ta da İzmir'de birinci parti olarak çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti İzmir milletvekili adayları Şebnem Bursalı ile Ömür Şanlı'ya Yeni Asır'ın tarihte basılmış ilk sayısını hediye etti.

METİN BURMALI