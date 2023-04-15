Büyükşehir’e yargıdan EXPO şoku

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin EXPO 2026'nın Yeşildere'de yapılmasının önünü açan imar planları bölgedeki hak sahiplerinin açtığı davalar sonucunda mahkeme tarafından durduruldu. Planların kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunun ifade edildiği kararda yeşil koridor oluşturma hedefleri ile çeliştiğinin de altı çizildi. İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (Botanik EXPO) Yeşildere'de yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, geçtiğimiz yılın Haziran ayında askıya çıkarılarak kesinleştirilmişti. Plan değişikliği ile halihazırdaki planlarda 'turizm amaçlı toplu işyeri küçük sanayi sitesi' ve 'yeşil alan' olan parseller EXPO alanlarına dönüştürülüyordu. Açılan davalarda planların hayata geçirilmesi durumunda bölgedeki 9 mahallede yaklaşık 1300 konutta yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşayacağı vurgulanmıştı.

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