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Haberler İzmir Dağ: İzmir’de yaptığınızı Türkiye’de yaptırmayız

Dağ: İzmir’de yaptığınızı Türkiye’de yaptırmayız

15.4.2023

Gazete

Dağ: İzmir’de yaptığınızı Türkiye’de yaptırmayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerine yönelik konuştu. Dağ, "İzmir vatanseverdir, demokrasi şehridir, Kuvayi milliye şehridir, İzmir bu seçimde sizi sandığa gömecek. Siz 15 Mayıs'tan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz, nasıl Türkiye vaat ediyorsunuz, siz 1 ay sonrası için kaos vaat ediyorsunuz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Çelebi neden AK Parti sıralarında diye soranlar, çünkü bugün bir mücadele yürütüyoruz. Çelebi'ye laf söyleyenler; kendilerine baksın, kimlerle birlikteler" diye konuştu.
DAĞ sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu filmi İzmir'de yaşadık, yerel seçimden önce, dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, 'İzmir üzerinden tehlikeli bir oyun oynanıyor' dedi. Seçim gününe kadar kendisine 'Açıkla, bu tehlikeli oyun nedir' çağrısında bulundum. Şu anki belediye başkanının adı açıklandığında bir siyasi parti 'bizim istediğimiz adaydır ve aday çıkarmayacağız' dedi. Bugün belediyede çalışanlarından yüzlerce şikayet alıyoruz, belediye kadrolarının bir takım örgütlere peşkeş çekildiğine dair. Bunu size bu ülkede yaptırmayacağız. Bu millet size en doğru cevabı verecektir" dedi.

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