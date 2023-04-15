Hülya’nın katiline 5 yıl hapis daha

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldüren Kaffar Yeğin'in (60), cinayet öncesi işlediği ileri sürülen 'tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi savunmasını veren sanık Kaffar Yeğin eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyip, "Kadına şiddete karşı biriyim. Eğer suçluysam cezama razıyım. Hülya'nın yanına olay günü öldürme amacıyla gitmedim. Adalete sığınıyorum" dedi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık Kaffar Yeğin'e hakaretten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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