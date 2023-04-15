İzmir polisinden tefeci operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik durumu kötü olup bankalardan kredi alamayan nakit arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, zorla senet imzalatılıp icraya vererek vatandaşları mağdur eden şüphelilerden birinin kamu görevlisi olduğu öğrenildi. 3 şüphelinin Gaziemir ilçesinde bulunan 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. B.G., M.B., L.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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