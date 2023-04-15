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Haberler İzmir İzmir'de gözüne kestirdikleri evlere giren hırsızlar yakalandı

İzmir'de gözüne kestirdikleri evlere giren hırsızlar yakalandı

İzmir'in Ödemiş'te gözlerine kestirdikleri evlere girerek televizyon, beyaz eşya gibi malzemeleri çalan 3 hırsız, jandarma ekipleri tarafınca yakalandı. Gitarı bile çaldıkları belirlenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

15.04.2023, 12:51

İzmir’de gözüne kestirdikleri evlere giren hırsızlar yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının faillerinin tespit edilmesi ve olayların aydınlatılması için çalışmalar gerçekleştirdi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin araştırması sonucunda M.O., U.G. ve U.O. isimli şahısların söz konusu hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edildi.

10 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet motosiklet, 3 adet LCD televizyon, 1 adet çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, 1 adet fırın ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar arasında bir gitarın da bulunması dikkat çekti.
Operasyonda gözaltına alınan M.O., U.G. ve U.O. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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