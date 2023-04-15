İzmir’de ’ŞUT’ timinden zehir satıcılarına suçüstü

İzmir Bornova'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel olarak kurulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde Ş.B. adlı bir kişinin Konak ilçesinden Bornova'ya gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ş.B.'y takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi ilçeye bağlı Çamdibi semtinde E.A.'ya uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şahıslarda yapılan üst aramasında, satışa hazır halde paketlenmiş 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ş.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekiplerin şüphelinin Konak ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.