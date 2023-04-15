  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 'ŞUT' timinden zehir satıcılarına suçüstü

İzmir'de 'ŞUT' timinden zehir satıcılarına suçüstü

İzmir'in Bornova'da uzehir tacilerine yönelik özel olarak çalışma yürüten Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, tespit edilen şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu çıkan şüphelinin, adresinde de 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA

15.04.2023, 09:35

İzmir’de ’ŞUT’ timinden zehir satıcılarına suçüstü

İzmir Bornova'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel olarak kurulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde Ş.B. adlı bir kişinin Konak ilçesinden Bornova'ya gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ş.B.'y takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi ilçeye bağlı Çamdibi semtinde E.A.'ya uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şahıslarda yapılan üst aramasında, satışa hazır halde paketlenmiş 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ş.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekiplerin şüphelinin Konak ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA