Kasapoğlu: Muhtarlara içi boş vaatler vermiyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buca'daki bir düğün salonunda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada son 21 yılda bir spor devrimi gerçekleştirdiklerini, yeni yapılan stat, salon ve havuzların bunun en önemli yardımcısı olduğunu ifade etti. Muhtarlığın Türkiye'nin kadim yönetim anlayışında önemli bir aktör olduğunu da dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri gibi, 'muhtarlara şunu vereceğiz, bunu vereceğiz' tarzı içi boş vaatlerle, kuru sohbetlerle değil, bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışla, çizdiğimiz vizyonla muhtarların hep yanında olduk. Muhtarlarımızın süreçlere katılımı her daim değerli. İnşallah bundan sonraki süreçte de en güçlü şekilde sizlerle olan irtibatımızı, katılımcı ruhu güçlendireceğiz. Sizler mahallenizdeki ihtiyaçları, talepleri, fotoğrafı en iyi gören insanlarsınız."

DİĞER