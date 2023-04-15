Küçük Özalp’in çifte bayramı

Kısa bağırsak sendromu ile dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, 2 yaşında 10. ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Özalp'in annesi Besime Özdoğanoğlu (31) Ramazan Bayramı öncesi hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizim için çifte bayram" dedi. KKTC'de 24 Mart 2021'de doğan Özalp, ağabeyi Özker'le kavuşmak için gün sayıyor. Anne Besime Özdoğanoğlu, Özalp'in çok güçlü bir çocuk olduğunu belirterek, "Durumu iyiye gidiyor. Doktorlar takip sürecine devam edecek. En büyük hayalim çocuklarımın aynı bahçede oynadığını görmek" dedi.

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