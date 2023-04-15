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Haberler İzmir Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

15.4.2023

Gazete

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Menemen istikametine seyir halinde olan C.D.B. idaresindeki 35 BIF 566 plakalı otomobil, Hakan Yavuz (27) idaresindeki 35 BAR 864 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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