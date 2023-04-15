Su ürünleri sektöründen 5 milyar dolar ihracat hedefi

Dünyanın protein ihtiyacını karşılayarak, 2022 yılında 4 milyar 66 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü hedef yükseltti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜ- HİB) Başkanı Bedri Girit, 2000'li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduklarını, 22 yıldır her yıl ihracatlarını artırarak 2022 yılı sonunda 4 milyar 66 milyon dolara ulaştıklarını, 2023 yılı için ortaya koydukları 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini bir yıl öncesinden 566 milyon dolar geçmeyi başardıklarını, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktardı. Girit, "4 milyar 66 milyon dolar ihracatımıza su ürünleri sektörü 1 milyar 637 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı. 1,6 milyar dolar ihracatla sektörümüzün toplam ihracatından yüzde 39 pay aldık ve en çok ihracat yapan birlik olmayı sürdürdük" şeklinde konuştu.