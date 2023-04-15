Türkiye-Azerbaycan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara yeni bir halka eklendi. Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan- Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov'un aralarında bulunduğu milletvekillerinden oluşan heyet İzmir'i ziyaret etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Azerbaycanlı parlamenterlere tam gün mihmandarlık etti. Uçak, iki ülke arasında 2022 yılında 3 milyar doları aşan dış ticaret hacmini 5 yıllık vadede 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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