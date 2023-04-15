Yaşlı çifti sopalarla dövdüler!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bahçe yüzünden tartıştıkları yaşlı çifti darp eden 2 saldırgan gözaltına alındı. Meydana gelen olayın ardından kanlar içerisinde kalan yaşlı çiftin görüntüleri ise yürek sızlattı. Korkunç olay önceki gün ilçeye bağlı 7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullandıkları ortak bahçeye sebze dikme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan emekli imam Ali Aralık (67) ve eşi Hatice Aralık (65) ile komşuları arasında tartışma çıktı.



HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tartışmanın ardından gözü dönen komşuları, Aralık çiftine sopalarla saldırdı. Feci şekilde darp edilen yaşlı çift kanlar içerisinde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali ve Hatice Aralık çiftine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı çift daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



ÖMER DUR

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