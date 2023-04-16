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Haberler İzmir Evlere dadanan hırsız çetesi yakayı ele verdi

Evlere dadanan hırsız çetesi yakayı ele verdi

16.4.2023

Gazete

Evlere dadanan hırsız çetesi yakayı ele verdi
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde girdikleri evlerden televizyon, beyaz eşya gibi malzemeleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin araştırması sonucunda M.O., U.G. ve U.O. isimli şahısların, hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edildi. 10 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet motosiklet, 3 adet LCD televizyon, 1 adet çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, 1 adet fırın ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar arasında bir gitarın da bulunması dikkat çekti. Gözaltına alınan M.O., U.G. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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