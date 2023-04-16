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İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! Ormanda yakalandılar

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanda minibüs içerisinde 11 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Araçta yapılan arama ise 5 can yeleği, 2 şambrel ve 1 pompa bulundu.

DHA

16.04.2023, 10:00

İzmir’de kaçak göçmen operasyonu! Ormanda yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki ormanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlçedeki ormana operasyon düzenleyen ekipler, minibüs içerisinde bulunan 11 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisini yakalarken, araçta yapılan arama ise 5 can yeleği, 2 şambrel ve 1 pompa bulundu.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresin Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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