Kanser hastası depremzede ameliyat olmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme Malatya'da yakalanan kolon kanseri hastası Sinan Akkaya (50), yarım kalan tedavisi için hayırseverlerden destek istedi. Evlerinin ağır hasar alması üzerine 5 kişilik ailesiyle birlikte İzmir'in Buca ilçesinde bir eve yerleşen Akkaya, "Hastalığın nüksetmiş olabileceği şüphesiyle birtakım tetkikler yapılıyordu. Deprem oldu, son MR sonucunu alamadım. Bir daha ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

"HASTANELERİ BİLMİYORUM"

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde çalışırken rahatsızlandığını belirten Akkaya, "İşimi bırakmak zorunda kalıp eşim tarafından da terk edilince tedavim için Malatya'da annem ve kardeşlerimin yanına yerleşmiştim. Ancak evimiz depremde ağır hasar aldı. Artık İzmir'deyiz. Tek isteğim yarım kalan tedavime devam edebilmek" diye konuştu. İzmir'i bilmediğini ve hastanelere ulaşımda güçlük çektiğini belirten Akkaya, "İlk ameliyattan sonra bağırsakta daralma oldu. Bağırsağım alınabilir, belki torba takılması gerekebilir. Umarım hayırseverler sesimi duyar ve bana tedavim için destek olurlar" dedi.