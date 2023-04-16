Vidanjörün çarptığı bisikletli öldü

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, kavşaktan dönüş için manevra yapan vidanjörün çarpıp, altına aldığı elektrikli bisikletin sürücüsü Meltem Esengül (31) hayatını kaybetti. Korkunç kaza, dün sabah 09.00 sıralarında Kiraz-Ödemiş kara yolu Beydağ kavşağında meydana geldi. H.E.'nin kullandığı vidanjör, kavşakta yeşil ışık yanınca sağa dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada vidanjör, yanında duran Meltem Esengül yönetimindeki elektrikli bisikleti altına aldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Esengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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