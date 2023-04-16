  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Vidanjörün çarptığı bisikletli öldü

Vidanjörün çarptığı bisikletli öldü

16.4.2023

Gazete

Vidanjörün çarptığı bisikletli öldü
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, kavşaktan dönüş için manevra yapan vidanjörün çarpıp, altına aldığı elektrikli bisikletin sürücüsü Meltem Esengül (31) hayatını kaybetti. Korkunç kaza, dün sabah 09.00 sıralarında Kiraz-Ödemiş kara yolu Beydağ kavşağında meydana geldi. H.E.'nin kullandığı vidanjör, kavşakta yeşil ışık yanınca sağa dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada vidanjör, yanında duran Meltem Esengül yönetimindeki elektrikli bisikleti altına aldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Esengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA